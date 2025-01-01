Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Tiefer gelegt
21 Min.Ab 12
Aufgemotzt und platt gemacht - der 26-jährige Markus Lampe wird von seinem eigenen Auto zerquetscht. Unfall oder Mord? Die Kommissare begeben sich in die Welt der Autotuner und ermitteln zwischen breiten Reifen und fetten Spoilern.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1