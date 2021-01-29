Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das letzte Fotoshooting

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 73vom 29.01.2021
Das letzte Fotoshooting

Das letzte FotoshootingJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 73: Das letzte Fotoshooting

22 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 12

Nackte Haut und blutjunge Körper - nach einem Fotoshooting verschwindet das 18-jährige Model Janine Bach. Die Kommissare ermitteln im knallharten Geschäft der Oberflächlichkeiten und bringen die glamouröse Fassade der Modewelt zum Einsturz.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1 GOLD
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen