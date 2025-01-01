Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Party-Paule und die Frauen
22 Min.Ab 12
Feten, Frauen, Koks und Kopfschuss! Erschossen wird der Party-Veranstalter Paul Krenski in einer Tiefgarage gefunden. Warum musste Party-Paule sterben? Zwischen Sex und Schlagzeilen ermitteln die Kommissare in der bunten Welt der Schönen und Reichen.
