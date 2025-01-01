Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 75
Folge 75: Ihr Kinderlein kommet

22 Min.Ab 12

Anschlag auf einem Kinderspielplatz: Die 24-jährige Journalistikstudentin Katrin Wiedler wird mit einem Schaukelbrett niedergeschlagen. Wer wollte das Opfer für immer zum Schweigen bringen? Zwischen Sandkasten und Wippe nehmen die Kommissare die Spur des Täters auf...

