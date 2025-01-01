Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Ihr Kinderlein kommet
22 Min.Ab 12
Anschlag auf einem Kinderspielplatz: Die 24-jährige Journalistikstudentin Katrin Wiedler wird mit einem Schaukelbrett niedergeschlagen. Wer wollte das Opfer für immer zum Schweigen bringen? Zwischen Sandkasten und Wippe nehmen die Kommissare die Spur des Täters auf...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1