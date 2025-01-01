Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Parkhaus des Schreckens
22 Min.Ab 12
Albtraum Entführung: Mit roher Gewalt wird eine unbekannte junge Frau in einen Transporter gezerrt. Wer ist die Frau? Und was wollen die Entführer? Die Kommissare nehmen die Spur der Kidnapper auf, um die Unbekannte zu retten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
