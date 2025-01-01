Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Traumjob

SAT.1Staffel 4Folge 86
Traumjob

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 86: Traumjob

21 Min.Ab 12

Schnelles Geld für schnellen Sex - danach lebt die 25-jährige Prostituierte Dana Ulrich. Doch der Traum vom Reichtum wird jäh zerstört, als sie einem Messerattentat zum Opfer fällt. Das Milieu befindet sich in Angst und Schrecken. Treibt ein perverser Hurenhasser sein Unwesen?

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen