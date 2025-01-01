Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Abspecken XXL
21 Min.Ab 12
Albtraum per Post - als die 26-jährige Fitness-Trainerin Maria Richter ein unscheinbares Paket öffnet, zerstört ein darin versteckter Sprengsatz ihr Gesicht. Erste Hinweise führen die Kommissare in ein Camp für übergewichtige Jugendliche. Welches mörderische Geheimnis verbirgt sich hinter Speck und Pfunden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1