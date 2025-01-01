Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abspecken XXL

SAT.1Staffel 4Folge 89
Abspecken XXL

Abspecken XXLJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 89: Abspecken XXL

21 Min.Ab 12

Albtraum per Post - als die 26-jährige Fitness-Trainerin Maria Richter ein unscheinbares Paket öffnet, zerstört ein darin versteckter Sprengsatz ihr Gesicht. Erste Hinweise führen die Kommissare in ein Camp für übergewichtige Jugendliche. Welches mörderische Geheimnis verbirgt sich hinter Speck und Pfunden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen