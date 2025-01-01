Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Klaus allein zu Haus
22 Min.Ab 12
Auf frischer Tat ertappt? Erschlagen liegt der Investment-Banker Klaus Seegers in seinem Wohnzimmer. Alle Spuren deuten auf einen Einbruch hin. Überraschte der Familienvater Räuber in flagranti oder steckt ein anderes Geheimnis dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1