Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 90
Folge 90: Klaus allein zu Haus

22 Min.Ab 12

Auf frischer Tat ertappt? Erschlagen liegt der Investment-Banker Klaus Seegers in seinem Wohnzimmer. Alle Spuren deuten auf einen Einbruch hin. Überraschte der Familienvater Räuber in flagranti oder steckt ein anderes Geheimnis dahinter?

SAT.1
