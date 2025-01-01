Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 92: Die Pistensau
22 Min.Ab 12
Aufgespießt mit einem Skistock: Der 38-jährige Lehrer Olaf Merkel wird schwer verletzt in einer Skihalle gefunden. Steckt einer seiner Schüler hinter der brutalen Attacke? Die Kommissare ermitteln zwischen heißen Gefühlen und eisigem Hass.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1