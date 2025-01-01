Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Eingetütet
22 Min.Ab 12
Die käufliche Liebe wurde der 23-jährigen Tanja Raddaz zum Verhängnis: Sie wurde erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Spur des Täters führt die Kommissare ins Rotlichtmilieu. Doch was sie hier erwartet, verschlägt selbst ihnen die Sprache ...
