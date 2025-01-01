Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Mitten ins Herz
22 Min.Ab 12
Während eines entspannten Picknicks wird der 48-jährige Gastronom Felix Roggendorf mit einer Armbrust erschossen. Auf der Suche nach dem Todesschützen stoßen die Kommissare auf eine Spur aus Demütigung, Betrug und grenzenloser Gier ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1