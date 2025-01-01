Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Du sollst mich ehren
22 Min.Ab 12
Die 17-jährige Ebru Üstün erschießt den Studenten Till Schumann - angeblich aus Notwehr. Doch die Tat wirft viele Fragen auf: Deckt Ebrus Familie den wahren Täter? Zwischen Ehre und Tradition tasten sich die Kommissare Stück für Stück an die grausame Wahrheit heran ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
