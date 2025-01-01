Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 19
22 Min.Ab 12

Bewusstlos und schwer verletzt wird die 21-jährige Maria Heinen vom Wachmann Robert Stein auf einem entlegenen Fabrikgelände gefunden. Doch für Maria ist der Horror noch nicht vorbei: Als ein weiteres Opfer gefunden wird, gehen die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt von einem Serientäter aus.

