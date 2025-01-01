Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord unter Toten

SAT.1Staffel 5Folge 20
Folge 20: Mord unter Toten

22 Min.Ab 12

Auf der Beerdigung des Bauunternehmers Heinz Jürgens wird dessen Sohn Norbert erschlagen aufgefunden. Welches Geheimnis steckt hinter dem Familiendrama? Die Kommissare ermitteln zwischen Habgier, Hass und hoffnungsloser Liebe.

