Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Mord unter Toten
22 Min.Ab 12
Auf der Beerdigung des Bauunternehmers Heinz Jürgens wird dessen Sohn Norbert erschlagen aufgefunden. Welches Geheimnis steckt hinter dem Familiendrama? Die Kommissare ermitteln zwischen Habgier, Hass und hoffnungsloser Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1