Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Der Hasenräuber
22 Min.Ab 12
Raubüberfall auf einen Juwelier: Versteckt hinter einer Hasenmaske, erbeutet der Täter 100.000 Euro. Es ist bereits der zweite Überfall dieser Art. Doch auf seiner Flucht wird der Täter von der siebenjährigen Lotte gesehen - ohne Maske! Ist das kleine Mädchen jetzt in Gefahr?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1