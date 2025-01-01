Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Die unsichtbare Ehefrau
21 Min.Ab 12
Der 33-jährige Investmentbanker Martin Dammer wird von seiner Freundin tot in seinem Wohnzimmer aufgefunden. Offenbar wurde er mit einem Kerzenständer erschlagen. Es gibt keine Einbruchsspuren, doch die Haustür stand offen. Was ist nur geschehen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1