Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Ein Mann zu viel
22 Min.Ab 12
Die 25-jährige Auszubildende Tina Koleska wird erstickt in einem Parkhaus aufgefunden. Mit wem wollte sich die junge Frau dort treffen? Die Kommissare stoßen auf einsame Männer, verliebte Frauen und eine verhängnisvolle Kontaktanzeige.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1