Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Hochzeit, Huren, Heuchelei
22 Min.Ab 12
Blutige Hochzeitsnacht: Die Braut Andrea Thiel wird erstochen in ihrem Hotelzimmer gefunden - neben ihr, völlig blutverschmiert, der Ehemann Werner Thiel. Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch er endet mit dem Tod ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1