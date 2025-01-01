Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Stößchen
22 Min.Ab 12
Trübe Stimmung im "Sonnenland": Natascha Walek wird ermordet auf dem Klo des beliebten Campingplatzes aufgefunden. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Kommissare ermitteln zwischen Bratwürsten und Bierdosen und stoßen dabei auf nackte Tatsachen.
