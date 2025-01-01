Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krieg auf Rollen

SAT.1Staffel 5Folge 108
Folge 108: Krieg auf Rollen

21 Min.Ab 12

Der Inline-Skater Florian Nickmeyer wird brutal erschlagen. Die Tatwaffe: ein Skateboard. War Florian das Opfer in einem Krieg zwischen Inline-Skatern und Skateboardern? Als die Tatwaffe verschwindet, verlieren die Kommissare auch ihre einzige Spur zum Täter.

SAT.1
