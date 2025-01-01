Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 120: Der Fluch der Nofretete
22 Min.Ab 12
Dr. Philipp Naumann, plastischer Chirurg, wird in seiner Praxis erschlagen aufgefunden. Zwischen Brustimplantaten, Botox-Spritzen und Fettabsaugung stoßen die Kommissare auf ein Fegefeuer der Eitelkeiten.
