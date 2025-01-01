Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Brennende Kehle

SAT.1Staffel 5Folge 130
Folge 130: Brennende Kehle

22 Min.Ab 12

Wodka, Schweiß und nackte Haut: Während ihres Auftritts in einer Event-Bar bricht die Barfrau Anett plötzlich auf der Theke zusammen. Jemand hat Batteriesäure in die Wodkaflasche gemischt. Wird die schöne Tänzerin diese feige Attacke überleben, und schaffen es die Kommissare, den Täter zu stellen?

