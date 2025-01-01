Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der letzte Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 139
Der letzte Einsatz

Der letzte EinsatzJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 139: Der letzte Einsatz

22 Min.Ab 12

Auf zwei Beamte des KK9 wartet alles andere als ein Routineeinsatz. Sie nehmen nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft die Verfolgung der flüchtigen Täter auf. Der Einsatz endet in einer mörderischen Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen