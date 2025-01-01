Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 139: Der letzte Einsatz
22 Min.Ab 12
Auf zwei Beamte des KK9 wartet alles andere als ein Routineeinsatz. Sie nehmen nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft die Verfolgung der flüchtigen Täter auf. Der Einsatz endet in einer mörderischen Falle ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1