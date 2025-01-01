Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 146
22 Min.Ab 12

Extremsituation Geiselnahme! Eine ganze Familie wird von einem Geiselnehmer im eigenen Haus gefangen gehalten. Der Putzfrau der Familie Reuther gelingt es schließlich - angeschossen und unter schwerem Schock - das Haus unbemerkt zu verlassen. Wie viel Zeit bleibt den Kommissaren bis der Geiselnehmer ihr Verschwinden bemerkt? Bekommen sie die Situation rechtzeitig unter Kontrolle, bevor der Täter erneut schießt?

SAT.1
