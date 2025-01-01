Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Rundumschlag
21 Min.Ab 12
Tod im Backofen: Die 20-jährige Sophie Richmann verbrennt qualvoll im Ofen der elterlichen Bäckerei. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? Stück für Stück kommen die Kommissare einem unfassbaren Familiendrama auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1