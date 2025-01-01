Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Rundumschlag

SAT.1Staffel 5Folge 149
Folge 149: Rundumschlag

21 Min.Ab 12

Tod im Backofen: Die 20-jährige Sophie Richmann verbrennt qualvoll im Ofen der elterlichen Bäckerei. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? Stück für Stück kommen die Kommissare einem unfassbaren Familiendrama auf die Spur ...

