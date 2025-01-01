Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Seitenwechsel
22 Min.Ab 12
Der Polizist Dieter Werning liegt erschossen vor Bernies Schreibtisch. Was wollte er im Büro der Kommissare? Oder galt der Schuss gar nicht ihm sondern sollte er Conny und Bernie treffen? Schweben die beiden jetzt in akuter Lebensgefahr?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
