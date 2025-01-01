Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 151: Totenstille
22 Min.Ab 12
In einem Wald wird die Leiche von Fritz Hoffmann aufgefunden. Das Kuriose: Hoffmann trägt ein Indianerkostüm. Außerdem entdecken die Ermittler am Tatort seinen geistig zurückgebliebenen Sohn Phillip. Musste der Junge mit ansehen, wie sein Vater brutal getötet wurde?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1