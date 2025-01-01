Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 156: Geheimnisse
22 Min.Ab 12
Die Strandbadbesitzerin Alexandra Lecher ist geschockt: Sie glaubt, dass ihr Freund Manfred Kohl im See ertrunken ist. Bei der Suche stoßen die Ermittler auf ein verstörtes Mädchen. Was geschah in der Nacht am Toeppersee und welches Geheimnis verbirgt sich hinter Manfreds Verschwinden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1