Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 157: Abschied für immer
22 Min.Ab 12
Bitterer Abschied: Bei einer Verfolgungsjagd wird der Polizist Nico Klitsch angeschossen. Conny und Bernie versuchen, ihn zu retten, aber er stirbt in ihren Armen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1