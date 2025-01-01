Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Mörderische Gesetze
22 Min.Ab 12
Simone Steiner macht sich große Sorgen um ihre türkische Freundin Selda Yilmaz. Sie ist sich sicher, dass Selda von ihrem Cousin Bülent vergewaltigt wurde, weil sie einen deutschen Freund hat.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1