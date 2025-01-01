Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Fahrerflucht mit Todesfolge
22 Min.Ab 12
Zwei Arbeitslose finden eine schwer verletzte Frau in den Büschen an einer Landstraße. Sie erzählt mit schwacher Stimme, dass sie von einem Autofahrer über den Haufen gefahren wurde. Unfall oder geplanter Mord? Noch ahnen die Kommissare nicht, dass sie nur das erste Opfer einer blutigen Nacht ist ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1