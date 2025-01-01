Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fahrerflucht mit Todesfolge

SAT.1Staffel 5Folge 162
Folge 162: Fahrerflucht mit Todesfolge

22 Min.Ab 12

Zwei Arbeitslose finden eine schwer verletzte Frau in den Büschen an einer Landstraße. Sie erzählt mit schwacher Stimme, dass sie von einem Autofahrer über den Haufen gefahren wurde. Unfall oder geplanter Mord? Noch ahnen die Kommissare nicht, dass sie nur das erste Opfer einer blutigen Nacht ist ...

