Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine verhängnisvolle Nacht

SAT.1Staffel 5Folge 166
Eine verhängnisvolle Nacht

Eine verhängnisvolle NachtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 166: Eine verhängnisvolle Nacht

22 Min.Ab 12

Die Ermittlerin Nina Schmeuser wacht morgens mit zerrissener Kleidung und Blutergüssen an einer Landstraße auf. Sie hat keine Ahnung, was in den letzten Stunden mit ihr geschehen ist. Ihre letzte Erinnerung: eine Disco und ein Cuba Libre ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen