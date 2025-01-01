Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 168: Zwei Millionen Gründe
22 Min.Ab 12
Eine Bank wird überfallen, eine Angestellte erschossen und zwei Millionen Euro erbeutet. Einer der Täter wird tot aufgefunden, ein weiterer kann gefasst werden, aber er stellt maßlose Bedingungen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, denn: Der dritte Komplize ist noch immer auf freiem Fuß...
