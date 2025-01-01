Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Bleib bei mir
22 Min.Ab 12
Ein Tauchgang endet für Stefan Schüller in einem Kampf um Leben und Tod. Doch was versetzte den erfahrenen Sportler in solche Panik? Die Ermittlungen bringen eine Familientragödie ans Licht, die dem kompletten Umfeld des Opfers ein Motiv gibt ...
