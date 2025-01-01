Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 171: Tödlicher Absturz
22 Min.Ab 12
Wer hoch hinaus will, kann tief fallen! Kommissar Bernie Kuhnt macht nach Feierabend einen Ausflug in den Hochseilgarten. Zum ersten Mal begibt er sich in schwindelerregende Höhen. Doch dann kommt es zu einem tragischen Unfall ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1