Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 177: Machtlos
21 Min.Ab 12
Keiner weiß, was er will. Niemand kennt seinen Namen, aber er spielt ein Spiel auf Leben und Tod. Die Ermittlerin Nina Schmeuser wird nach einem Kinobesuch entführt und in einem Kühlhaus festgehalten. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Wird Nina rechtzeitig befreit?
