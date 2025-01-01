Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bis zum bitteren Ende

SAT.1Staffel 5Folge 180
Bis zum bitteren Ende

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 180: Bis zum bitteren Ende

22 Min.Ab 12

Familie Felsenbach steht unter Schock, als sie mit dem Entführungsvideo ihrer Tochter Clara konfrontiert werden. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld in Höhe von einer Million Euro. Sollte die Familie ihrer Forderung nicht nachkommen, würde das Mädchen sterben. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden die Ermittler das Mädchen rechtzeitig finden können?

