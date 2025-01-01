Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 188: Reingelegt
21 Min.Ab 12
Der Ermittler Thomas Bossmann gerät unter Verdacht, einen Menschen getötet zu haben. Wurde der Polizist in eine Falle gelockt oder ist er wirklich der Mörder? Verzweifelt versuchen seine Kollegen, seine Unschuld zu beweisen.
