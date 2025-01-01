Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf eigene Faust

SAT.1Staffel 5Folge 195
Auf eigene Faust

Auf eigene FaustJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 195: Auf eigene Faust

21 Min.Ab 12

Der Zuhälter Joachim Mietmann wird auf der Straße erschossen. Der Täter ist schnell gefasst, aber dann überfallen Unbekannte einen Swingerclub und nehmen die Besucher als Geiseln. Ihr Ziel: Sie wollen den Mörder von Mietmann freipressen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen