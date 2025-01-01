Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Fadenkreuz

SAT.1Staffel 5Folge 197
Im Fadenkreuz

Im FadenkreuzJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 197: Im Fadenkreuz

22 Min.Ab 12

Tödliche Präzision - ein Unbekannter nimmt Conny Niedrig und Bernie Kuhnt mit einem Jagdgewehr ins Visier. Sein Motiv ist unklar. Die Kommissare ahnen nicht, dass sie sich in tödlicher Gefahr befinden, als der Schütze den Abzug drückt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen