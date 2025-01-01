Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 198: Gebrochene Herzen
22 Min.Ab 12
Der millionenschwere Industrielle Thaddäus von Heinzberg schwimmt leblos im Swimmingpool seiner Luxusvilla. Die Kommissare stoßen auf ein mörderisches Spiel aus hemmungsloser Gier und tödlicher Liebe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1