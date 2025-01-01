Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 201: Fünf Jahre in der Hölle
22 Min.Ab 12
Flucht aus der Hölle - eine junge Frau rennt um ihr Leben. Sie ist verwahrlost und hat zahlreiche Verletzungen. Wovor flieht sie und welchen Schmerz musste sie erleiden?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1