Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Ein Traum in Pink
21 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Schwerverletzt wird Svenja Bolschewski vor dem Papageienkäfig ihres Vaters gefunden. Eine versteckte Bärenfalle wurde ihr zum Verhängnis. Die Kommissare Niedrig und Kuhnt geraten bei ihren Ermittlungen zwischen die Fronten eines gnadenlosen Nachbarschaftskrieges.
