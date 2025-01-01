Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutsgeschwister

SAT.1Staffel 5Folge 25
Blutsgeschwister

BlutsgeschwisterJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 25: Blutsgeschwister

22 Min.Ab 12

Mit außerordentlicher Brutalität wird die 19-jährige Xenia Martes regelrecht hingerichtet. Der Täter muss einen enormen Hass gegen das angeblich nette Mädchen gehabt haben. Doch war Xenia wirklich so lieb, wie ihre Mutter behauptet?

