SAT.1Staffel 5Folge 28
Folge 28: Kimme und Korn

21 Min.

Kimme, Korn und Katastrophen: Die 20-jährige Karin Mevis wird auf dem Schützenfest brutal vergewaltigt und misshandelt. Der sturzbetrunkene Niklas Pommer wird noch am Tatort als mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen. Doch seine Schuld ist noch lange nicht bewiesen ...

