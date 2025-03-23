Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Bullenhasser

SAT.1Staffel 5Folge 34vom 23.03.2025
Der Bullenhasser

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 34: Der Bullenhasser

22 Min.Folge vom 23.03.2025

Eine befreundete Schutzpolizistin von Conny Niedrig und Bernie Kuhnt wird mit Morddrohungen belästigt. Die Rache eines Verurteilten, oder haben es die Kommissare mit einem Wahnsinnigen zu tun?

