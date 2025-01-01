Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Eiskalte Gelüste
22 Min.
Die Eisprinzessin Sonja Nietsche wurde während des Trainings zusammengeschlagen und erwürgt. Wollte jemand eine unliebsame Konkurrentin aus dem Weg räumen oder war es die Tat eines verstoßenen Liebhabers? Für die Kommissare beginnt mit der Suche nach dem Mörder eine gefährliche Rutschpartie zwischen heimtückischen Intrigen, verhängnisvollen Gelüsten und verletzten Gefühlen ...
