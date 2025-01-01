Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eiskalte Gelüste

SAT.1Staffel 5Folge 35
Eiskalte Gelüste

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 35: Eiskalte Gelüste

22 Min.

Die Eisprinzessin Sonja Nietsche wurde während des Trainings zusammengeschlagen und erwürgt. Wollte jemand eine unliebsame Konkurrentin aus dem Weg räumen oder war es die Tat eines verstoßenen Liebhabers? Für die Kommissare beginnt mit der Suche nach dem Mörder eine gefährliche Rutschpartie zwischen heimtückischen Intrigen, verhängnisvollen Gelüsten und verletzten Gefühlen ...

