Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Abschiedsbrief

SAT.1Staffel 5Folge 36vom 27.03.2025
Der Abschiedsbrief

Folge 36: Der Abschiedsbrief

22 Min.Folge vom 27.03.2025

Die fanatische Umweltschützerin und Buchautorin Delia Steinmann wird in ihrer Wohnung aufgefunden - erschossen. Die Kommissare entdecken einen zweifelhaften Abschiedsbrief und unzählige Drohbriefe. Doch irgendwie passen die nicht zusammen ...

SAT.1
