Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Spiel mit dem Leben

SAT.1Staffel 5Folge 41
Spiel mit dem Leben

Spiel mit dem LebenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 41: Spiel mit dem Leben

22 Min.

Blutspuren ins Nichts: Schwer verletzt schleppt sich Isabelle Wegert an eine Tankstelle, doch als die Polizei eintrifft, ist die junge Frau verschwunden. Die Kommissare stoßen auf ein mysteriöses Rätsel im Internet, und ein makabres Spiel um das Leben der jungen Frau beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen