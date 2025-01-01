Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Auf den Zahn gefühlt
21 Min.
Mord unter Hypnose - Als die 18-jährige Miriam Weiler von ihrem Zahnarzt Dr. Bergstedt unter Hypnose gesetzt wird, wartet auf sie ein böses Erwachen: Der Arzt ist tot und sie selbst liegt mit offener Hose und Bluse auf dem Behandlungsstuhl. Dazu kommt, dass sie sich an nichts erinnern kann ...
