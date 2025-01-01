Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf den Zahn gefühlt

SAT.1Staffel 5Folge 51
Auf den Zahn gefühlt

Auf den Zahn gefühltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 51: Auf den Zahn gefühlt

21 Min.

Mord unter Hypnose - Als die 18-jährige Miriam Weiler von ihrem Zahnarzt Dr. Bergstedt unter Hypnose gesetzt wird, wartet auf sie ein böses Erwachen: Der Arzt ist tot und sie selbst liegt mit offener Hose und Bluse auf dem Behandlungsstuhl. Dazu kommt, dass sie sich an nichts erinnern kann ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen